UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Крыму взорвали значительные военные склады. Вероятно, РФ прятала их от HIMARS – эксперт

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 14:48
В Крыму взорвали значительные военные склады. Вероятно, РФ прятала их от HIMARS – эксперт - Фото
Олег Катков (скриншот видео канала ''Рада'')

В районе Веселого и Октябрьского во временно оккупированном Крыму были взорваны крупные склады боеприпасов. Вероятно, россияне пытались скрыть их от ударов HIMARS, рассказал для материала LIGA.net об ударах по Крыму главред Defense Express Олег Катков.

"Учитывая взрывы и зону эвакуации – эти склады достаточно значительные. Скорее всего, это те склады, которые рашисты оттащили, когда их начали уничтожать на дальностях до 80 км благодаря HIMARS. Некоторые из них, очевидно, были оттянуты вплоть до Крыма", – рассказал он.

Но эти объекты – не единственный крупный склад в Крыму, говорит Катков. У оккупантов есть система, где от больших складов боекомплект перевозят к малым, а оттуда – на поле боя.

В целом подрыв складов является составляющей одной картины ударов по Крыму, отмечает эксперт. Включая удары по Крымскому и Чонгарскому мостам.

"Есть разные средства воздействия. Склады – уменьшение количества боеприпасов, нагрузка на логистику. Удар по Крымскому мосту – нагрузка на логистику. Это всегда комплекс действий. Невозможно бить только по складам. Всегда речь идет о комплексе действий", – объясняет Катков.

Глобально Украина реализует стратегию, которую год назад объявил главком ВСУ Валерий Залужный, убежден эксперт. Что войну нужно переносить вглубь оккупированных и российских территорий.

"Это также касается ударов и по Москве, и по Рублевке, – заключает эксперт. – Пока война для оккупантов – еще где-то далеко. Как только война станет у них на пороге, тогда ситуация может измениться".

Читайте также: Разбор | План Залужного. Как Украина уничтожает военные склады в Крыму и готовит россиян к поражению

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
боеприпасыКрымвзрывыБПЛАдроныскладыбеспилотникивеселоеолег катковоктябрьское
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 