В Крыму взорвали значительные военные склады. Вероятно, РФ прятала их от HIMARS – эксперт

В районе Веселого и Октябрьского во временно оккупированном Крыму были взорваны крупные склады боеприпасов. Вероятно, россияне пытались скрыть их от ударов HIMARS, рассказал для материала LIGA.net об ударах по Крыму главред Defense Express Олег Катков.

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"Учитывая взрывы и зону эвакуации – эти склады достаточно значительные. Скорее всего, это те склады, которые рашисты оттащили, когда их начали уничтожать на дальностях до 80 км благодаря HIMARS. Некоторые из них, очевидно, были оттянуты вплоть до Крыма", – рассказал он.

Но эти объекты – не единственный крупный склад в Крыму, говорит Катков. У оккупантов есть система, где от больших складов боекомплект перевозят к малым, а оттуда – на поле боя.

В целом подрыв складов является составляющей одной картины ударов по Крыму, отмечает эксперт. Включая удары по Крымскому и Чонгарскому мостам.

"Есть разные средства воздействия. Склады – уменьшение количества боеприпасов, нагрузка на логистику. Удар по Крымскому мосту – нагрузка на логистику. Это всегда комплекс действий. Невозможно бить только по складам. Всегда речь идет о комплексе действий", – объясняет Катков.

Глобально Украина реализует стратегию, которую год назад объявил главком ВСУ Валерий Залужный, убежден эксперт. Что войну нужно переносить вглубь оккупированных и российских территорий.

"Это также касается ударов и по Москве, и по Рублевке, – заключает эксперт. – Пока война для оккупантов – еще где-то далеко. Как только война станет у них на пороге, тогда ситуация может измениться".

22 июля 2023 Силы обороны Украины уничтожили склад боеприпасов и нефтебазу в районе Октябрьского.

24 июля был поражен склад с боеприпасами в районе Веселого.

Оба склада находились вдоль критической для оккупантов железнодорожной ветки Симферополь-Джанкой.

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