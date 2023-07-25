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У Криму підірвали значні військові склади. Ймовірно, росіяни ховали їх від HIMARS – експерт

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 14:48
У Криму підірвали значні військові склади. Ймовірно, росіяни ховали їх від HIMARS – експерт - Фото
Олег Катков (скриншот відео каналу ''Рада'')

У районі Веселого та Октябрського в тимчасово окупованому Криму були підірвані значні склади боєприпасів. Ймовірно, росіяни намагалися сховати їх від ударів HIMARS, розповів для матеріалу LIGA.net про удари по Криму головред Defense Express Олег Катков.

"З огляду на вибухи та зону евакуації – ці склади доволі значні. Скоріш за все, це ті склади, які рашисти відтягли, коли їх почали знищувати на дальностях до 80 км завдяки HIMARS. Деякі з них вочевидь були відтягнуті аж до Криму", – розповів він.

Але ці об’єкти – не єдиний великий склад у Криму, каже Катков. У окупантів є система, де від великих складів боєкомплект перевозять до малих, а звідти – на поле бою.

Загалом підрив складів є складовою однієї картини ударів по Криму, зауважує експерт. Включно з ударами по Кримському та Чонгарському мостах.

"Є різні засоби впливу. Склади – зменшення кількості боєприпасів, навантаження на логістику. Удар по Кримського мосту – навантаження на логістику. Це завжди комплекс дій. Неможливо бити лише по складах. Завжди мова йде про комплекс дій", – пояснює Катков.

Глобально ж Україна реалізовує стратегію, яку рік тому анонсував головком ЗСУ Валерій Залужний, переконаний експерт. Що війну треба переносити вглиб окупованих та суто російських територій.

"Це також стосується ударів і по Москві, і по Рубльовці, – підсумовує експерт. – Поки війна для окупантів – ще десь далеко. Щойно війна стане у них на порозі, тоді ситуація може змінитися".

Читайте також: Розбір | План Залужного. Як Україна знищує військові склади в Криму та готує росіян до поразки

Марко Сировой
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