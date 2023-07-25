У Криму підірвали значні військові склади. Ймовірно, росіяни ховали їх від HIMARS – експерт

У районі Веселого та Октябрського в тимчасово окупованому Криму були підірвані значні склади боєприпасів. Ймовірно, росіяни намагалися сховати їх від ударів HIMARS, розповів для матеріалу LIGA.net про удари по Криму головред Defense Express Олег Катков.

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"З огляду на вибухи та зону евакуації – ці склади доволі значні. Скоріш за все, це ті склади, які рашисти відтягли, коли їх почали знищувати на дальностях до 80 км завдяки HIMARS. Деякі з них вочевидь були відтягнуті аж до Криму", – розповів він.

Але ці об’єкти – не єдиний великий склад у Криму, каже Катков. У окупантів є система, де від великих складів боєкомплект перевозять до малих, а звідти – на поле бою.

Загалом підрив складів є складовою однієї картини ударів по Криму, зауважує експерт. Включно з ударами по Кримському та Чонгарському мостах.

"Є різні засоби впливу. Склади – зменшення кількості боєприпасів, навантаження на логістику. Удар по Кримського мосту – навантаження на логістику. Це завжди комплекс дій. Неможливо бити лише по складах. Завжди мова йде про комплекс дій", – пояснює Катков.

Глобально ж Україна реалізовує стратегію, яку рік тому анонсував головком ЗСУ Валерій Залужний, переконаний експерт. Що війну треба переносити вглиб окупованих та суто російських територій.

"Це також стосується ударів і по Москві, і по Рубльовці, – підсумовує експерт. – Поки війна для окупантів – ще десь далеко. Щойно війна стане у них на порозі, тоді ситуація може змінитися".

22 липня 2023-го Сили оборони України знищили склад боєприпасів та нафтобазу в районі Октябрського.

24 липня було уражено склад з боєприпасами в районі Веселого.

Обидва склади були вздовж критичної для окупантів залізничної гілки Сімферополь-Джанкой.

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