В КСУ заявили, что государство вправе требовать от УПЦ МП соблюдать законы Украины

По Конституции гражданин Украины вправе исповедовать любую религию, однако при этом созданные гражданами легальные религиозные организации обязаны соблюдать законы Украины. Так прокомментировали в Конституционном суде решение по закону, который требует переименовать УПЦ МП, сообщает Укринформ.

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Название религиозного объединения должно адекватно отражать природу и особенность статуса религиозной организации, а ее уставные нормы должны быть сформулированы с учетом запретов и ограничений Конституции и законов Украины. Об этом сказал на пресс-конференции судья КСУ Сергей Головатый (один из докладчиков при рассмотрении конституционности закона, согласно которому УПЦ МП должна указать в названии свою подчиненность по отношению к Русской православной церкви).

Судья подчеркнул, что гарантированное статьей 35 Конституции право на свободу вероисповедания является индивидуальным правом, и обсуждавшийся в КСУ закон его никак не ограничивает. При этом личная свобода вероисповедания не равна праву религиозной организации вести деятельность в Украине.

"Право на вероисповедание принадлежит человеку, а право его реализовывать – соответствующим объединениям граждан и религиозным организациям", – пояснил Головатый.

Из этого, по мнению КСУ, следует, что вмешательство государства в деятельность религиозных организаций может быть оправдано, так как у государства есть право возлагать обязанности на религиозные организации.

Как отметил Головатый, такое вмешательство может вылиться в ограничение прав религиозных объединений, в том числе в отказ в регистрации их устава.

Изменения в закон о свободе совести и религиозных организаций были приняты Верховной Радой 20 декабря 2018 года и предусматривают, что религиозная организация, центр управления которой находится в стране, признанной агрессором, обязана указывать это в своем названии.

27 декабря КСУ признал этот закон соответствующим Конституции.

В УПЦ МП завили, что не собираются менять название и отрицают свою религиозную подчиненность Русской православной церкви.

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Сергій Бережний

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