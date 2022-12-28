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В КСУ заявили, что государство вправе требовать от УПЦ МП соблюдать законы Украины

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 13:04
В КСУ заявили, что государство вправе требовать от УПЦ МП соблюдать законы Украины - Фото
Сергей Головатый (Фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

По Конституции гражданин Украины вправе исповедовать любую религию, однако при этом созданные гражданами легальные религиозные организации обязаны соблюдать законы Украины. Так прокомментировали в Конституционном суде решение по закону, который требует переименовать УПЦ МП, сообщает Укринформ.

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Название религиозного объединения должно адекватно отражать природу и особенность статуса религиозной организации, а ее уставные нормы должны быть сформулированы с учетом запретов и ограничений Конституции и законов Украины. Об этом сказал на пресс-конференции судья КСУ Сергей Головатый (один из докладчиков при рассмотрении конституционности закона, согласно которому УПЦ МП должна указать в названии свою подчиненность по отношению к Русской православной церкви). 

Судья подчеркнул, что гарантированное статьей 35 Конституции право на свободу вероисповедания является индивидуальным правом, и обсуждавшийся в КСУ закон его никак не ограничивает. При этом личная свобода вероисповедания не равна праву религиозной организации вести деятельность в Украине. 

"Право на вероисповедание принадлежит человеку, а право его реализовывать – соответствующим объединениям граждан и религиозным организациям", – пояснил Головатый.

Из этого, по мнению КСУ, следует, что вмешательство государства в деятельность религиозных организаций может быть оправдано, так как у государства есть право возлагать обязанности на религиозные организации.

Как отметил Головатый, такое вмешательство может вылиться в ограничение прав религиозных объединений, в том числе в отказ в регистрации их устава.

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Сергій Бережний
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конституционный суд Сергей Головатый свобода вероисповедания упц мп церковь
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