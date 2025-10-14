В Купянском районе расширили зону принудительной эвакуации – попали 40 населенных пунктов

Из Купянского района в безопасные места планируют вывезти 409 семей с 601 ребенком

Олег Синегубов (Фото: t.me/synegubov)

В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации семей с детьми из Купянского района. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов после заседания Совета обороны области.

Принято решение по 27 населенным пунктам Великобурлукской территориальной громады, шести – Ольховатской громады и семи – Шевченковской громады.

В целом власти планируют вывезти в более безопасные места 601 ребенка или 409 семей.

"Решение принято в связи с обострением ситуации с безопасностью на Купянском направлении. Призываем семьи с несовершеннолетними сохранить жизнь и выехать из опасных территорий", – написал Синегубов.

По его словам, уже определены маршруты эвакуации и предусмотрены места временного проживания людей. Также эвакуированные семьи получат поддержку в оформлении статуса внутренне перемещенных лиц, доступ к выплатам и гуманитарной помощи.