В Куп'янському районі розширили зону примусової евакуації – потрапили 40 населених пунктів
У Харківській області розширили зону обов'язкової евакуації сімей із дітьми з Куп‘янського району. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов після засідання Ради оборони області.
Ухвалено рішення щодо 27 населених пунктів Великобурлуцької територіальної громади, шести – Вільхуватської громади та семи – Шевченківської громади.
Загалом влада планує вивезти в більш безпечні місця 601 дитину чи 409 сімей.
"Рішення ухвалено у зв‘язку з загостренням безпекової ситуації на Куп'янському напрямку. Закликаємо родини з неповнолітніми зберегти життя і виїхати з небезпечних територій", – написав Синєгубов.
За його словами, уже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей. Також евакуйовані сім'ї отримають підтримку в оформленні статусу внутрішньопереміщених осіб, доступ до виплат і гуманітарної допомоги.
- 2 жовтня у відповідь на запит LIGA.net стало відомо, що у Чернігівській області переміщено понад 6800 мешканців, евакуюють і вихованців інтернатів.
- 11 жовтня стало відомо, що в Україні запускають Держсистему евакуації мешканців прифронтових територій. Це допоможе чітко розподілити обов’язки між структурами, відповідальними за евакуацію, а також аналізувати потреби евакуйованих.
Коментарі (0)