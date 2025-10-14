В Куп'янському районі розширили зону примусової евакуації – потрапили 40 населених пунктів

З Куп'янського району до безпечних місць планують вивезти 409 сімей із 601 дитиною

Олег Синєгубов (Фото: t.me/synegubov)

У Харківській області розширили зону обов'язкової евакуації сімей із дітьми з Куп‘янського району. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов після засідання Ради оборони області.

Ухвалено рішення щодо 27 населених пунктів Великобурлуцької територіальної громади, шести – Вільхуватської громади та семи – Шевченківської громади.

Загалом влада планує вивезти в більш безпечні місця 601 дитину чи 409 сімей.

"Рішення ухвалено у зв‘язку з загостренням безпекової ситуації на Куп'янському напрямку. Закликаємо родини з неповнолітніми зберегти життя і виїхати з небезпечних територій", – написав Синєгубов.

За його словами, уже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей. Також евакуйовані сім'ї отримають підтримку в оформленні статусу внутрішньопереміщених осіб, доступ до виплат і гуманітарної допомоги.