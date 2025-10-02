У Чернігівській області переміщено понад 6800 мешканців, евакуюють вихованців інтернатів
У Чернігівській області не приймали рішень щодо примусової евакуації населення, попри атаки Росії. Однак населення, зокрема дітей, переміщують з потенційно небезпечних районів, повідомила обласна військова адміністрація у відповідь на запит LIGA.net.
Відбувається евакуація дітей, які є вихованцями обласних інтернатів та інших цілодобових закладів освіти – план був затверджений заступником голови ОВА ще 30 травня 2024 року. Йдеться про заклади, які розташовані менше ніж 100 км від державного кордону з Росією та Білоруссю.
З населених пунктів, які розташовані у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією та Білоруссю станом на 19 вересня переміщено 6857 мешканців, серед яких 1422 дітей, повідомив Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОВА.
Також триває переміщення у безпечні райони маломобільних осіб, людей з інвалідністю та дітей. Евакуація виконується транспортом гуманітарної місії "Проліска", благодійного фонду "Рокада", товариства Червоного Хреста України та благодійного фонду "Право на захист".
- 4 вересня росіяни вдарили ракетою по гуманітарній місії з розмінування під Черніговом. Повідомлялося про двох загиблих та п'ятьох поранених працівників місії.
- 18 вересня військові в коментарі LIGA.net пояснили, що атаками по Чернігівській області РФ нагнітає атмосферу. Новий наступ ворог не готує.
- 1 жовтня Росія вдарила по енергооб'єкту в Славутичі дронами, через що без світла залишилася й Чернігівська область. У Славутичі виникли пожежі, а на ЗАЕС стався блекаут, який тривав понад три години.
- Внаслідок атаки в Чернігові світло за жорстким графіком, школи та садочки працюють дистанційно, не працює частина котелень.
Коментарі (0)