В Черниговской области перемещено более 6800 жителей, эвакуируют воспитанников интернатов

Из 20-километровой зоны возле границы вывезли 6857 человек, в том числе 1422 детей

Эвакуация (Иллюстративное фото: ГСЧС)

В Черниговской области не принимали решений о принудительной эвакуации населения, несмотря на атаки России. Однако население, в частности детей, перемещают из потенциально опасных районов, сообщила областная военная администрация в ответ на запрос LIGA.net.

Происходит эвакуация детей, которые являются воспитанниками областных интернатов и других круглосуточных учебных заведений – план был утвержден заместителем председателя ОВА еще 30 мая 2024 года. Речь идет о заведениях, которые расположены менее чем в 100 км от государственной границы с Россией и Беларусью.

Из населенных пунктов, расположенных в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью по состоянию на 19 сентября перемещено 6857 жителей, среди которых 1422 детей, сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы ОВА.

Также продолжается перемещение в безопасные районы маломобильных лиц, людей с инвалидностью и детей. Эвакуация выполняется транспортом гуманитарной миссии "Пролиска", благотворительного фонда "Рокада", общества Красного Креста Украины и благотворительного фонда "Право на защиту".