В Черниговской области перемещено более 6800 жителей, эвакуируют воспитанников интернатов
В Черниговской области не принимали решений о принудительной эвакуации населения, несмотря на атаки России. Однако население, в частности детей, перемещают из потенциально опасных районов, сообщила областная военная администрация в ответ на запрос LIGA.net.
Происходит эвакуация детей, которые являются воспитанниками областных интернатов и других круглосуточных учебных заведений – план был утвержден заместителем председателя ОВА еще 30 мая 2024 года. Речь идет о заведениях, которые расположены менее чем в 100 км от государственной границы с Россией и Беларусью.
Из населенных пунктов, расположенных в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью по состоянию на 19 сентября перемещено 6857 жителей, среди которых 1422 детей, сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы ОВА.
Также продолжается перемещение в безопасные районы маломобильных лиц, людей с инвалидностью и детей. Эвакуация выполняется транспортом гуманитарной миссии "Пролиска", благотворительного фонда "Рокада", общества Красного Креста Украины и благотворительного фонда "Право на защиту".
- 4 сентября россияне ударили ракетой по гуманитарной миссии по разминированию под Черниговом. Сообщалось о двух погибших и пяти раненых работниках миссии.
- 18 сентября военные в комментарии LIGA.net объяснили, что атаками по Черниговской области РФ нагнетает атмосферу. Новое наступление враг не готовит.
- 1 октября Россия ударила по энергообъекту в Славутиче дронами, из-за чего без света осталась и Черниговская область. В Славутиче возникли пожары, а на ЗАЭС произошел блэкаут, который длился более трех часов.
- В результате атаки в Чернигове свет по жесткому графику, школы и садики работают дистанционно, не работает часть котельных.
