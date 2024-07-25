В Курской области РФ ночью раздавались взрывы, власти жалуются на атаку дронов – видео

Курск (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 25 июля в Курской области России раздавались взрывы. Соответствующие видеозаписи появились в местных Telegram-каналах. Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом якобы были сбиты 17 беспилотников.

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Около 22:00 24 июля он заявил, что в небе над регионом работает противовоздушная оборона, и призвал местных жителей отойти от окон. Впоследствии Смирнов написал, что над Медвенским районом сбит беспилотник.

В 22:31 губернатор написал, что российская ПВО якобы сбила еще 12 дронов, а через час добавил, что еще четыре.

Позже Смирнов заявил, что в поселке Юбилейный Курского района якобы в результате падения обломков беспилотника вспыхнул дом. По его словам, ожоги получила местная жительница, которая самостоятельно пыталась потушить пожар. Медики предоставили ей помощь на месте, отметил Смирнов.

В то же время местные Telegram-каналы публикуют видео, на которых слышны громкие взрывы и видны вспышки в небе.

Осторожно: на видео ненормативная лексика.

14 июля в Курской области загорелась телевизионная башня, оккупанты заявили об "атаке украинских дронов".

В ночь на 16 июля в Курской области России после атаки беспилотника возник пожар на заводе низковольтной аппаратуры.

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