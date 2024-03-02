В Латвии поднимали немецкие истребители Eurofighter. Перехватывали российские Ил-76 — фото

Перехват российского Ил-76 (Фото: ВВС Латвии)

В Латвии поднимали в воздух авиацию НАТО, чтобы перехватить российские самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе военно-воздушных сил страны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что 1 марта с военной базы в Лиелварде поднимались немецкие истребители Eurofighter.

Они отправились на перехват российских военных самолетов, которые находились вблизи территориальных вод Латвии.

В сообщении сказано, что это первый случай, когда немецкая авиация поднималась в Лиелварде для такой миссии.

Россияне обычно летают в Калининград и из города через Балтийское море.

На снимках можно увидеть, что речь идет о российском военно-транспортном самолете Ил-76.

29 декабря сообщалось, что в течение 2023 года года Военно-воздушные силы НАТО по всей Европе более 300 раз перехватывали российские военные самолеты.

В октябре 2023 года после повреждения подводных трубопроводов в Балтийском море НАТО также направила в регион дополнительные силы.

Также НАТО провел в 2023 году крупнейшие за свою историю воздушные учения Air Defender 23.

Читайте также: НАТО не собирается ждать, пока Россия восстановит армию, идет наращивание сил – посол США