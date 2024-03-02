У Латвії піднімали німецькі винищувачі Eurofighter. Перехоплювали російські Іл-76 — фото
У Латвії піднімали повітря авіацію НАТО, щоб перехопити російські літаки. Про це повідомили у пресслужбі військово-повітряних сил країни.
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Військові заявляють, що 1 березня з військової бази у Лієлварді піднімалися німецькі винищувачі Eurofighter.
Вони вирушили на перехоплення російських військових літаків, які перебували поблизу територіальних вод Латвії.
У повідомленні сказано, що це перший випадок, коли німецька авіація піднімалася у Лієлварді для такої місії.
Росіяни зазвичай літають у Калінінград та з міста через Балтійське море.
На знімках можна побачити, що йдеться про російський військово-транспортний літак Іл-76.
- 29 грудня повідомлялося, що протягом 2023 року Військово-повітряні сили НАТО по всій Європі понад 300 разів перехоплювали російські військові літаки.
- У жовтні 2023 року після пошкодження підводних трубопроводів у Балтійському морі НАТО також направила до регіону додаткові сили.
- Також НАТО провів у 2023 році найбільші за свою історію повітряні навчання Air Defender 23.
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