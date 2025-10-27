В Латвии стартовали испытания беспилотников НАТО
В Латвии и виртуально в некоторых других странах – членах НАТО состоится крупнейший на данный момент эксперимент Альянса по исследованию и испытанию новых оборонных технологий. Об этом сообщило латвийское Министерство обороны в комментарии национальному информагентству LETA, передает медиа Delfi.
Событие под названием "Эксперимент цифрового позвоночника" (DiBaX) продлится с 27 октября до 7 ноября на Адажской военной базе под столицей страны Ригой.
Во время эксперимента в Латвии, включая приграничную территорию Эстонии, запланированы полеты беспилотников различных типов и размеров.
Местных жителей призывают не беспокоиться, увидев БпЛА, и следить за информацией в социальных сетях.
"В этом году основное внимание в эксперименте будет уделено использованию беспилотных систем в сложных операционных условиях, а также применению искусственного интеллекта для задач по идентификации целей и ситуационной осведомленности", – говорится в публикации.
Министр обороны страны Андрис Спрудс отметил, что DiBaX – это единственный эксперимент военных технологий такого масштаба, который НАТО уже четыре года проводит в Латвии.
"В ходе DiBaX будут демонстрироваться и оцениваться новейшие технологические инновации, проверяя возможности их интеграции в реальных операционных условиях, с целью укрепления совместимости и эффективности союзных сил", – передает медиа.
- Тем временем латвийская Служба государственной безопасности сообщила, что в 2025-м в стране была разоблачена группа из четырех человек, которые вели деятельность против национальной безопасности Латвии в интересах российской разведки.
