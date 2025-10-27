В Латвии стартовали испытания беспилотников НАТО

Эксперимент Альянса DiBaX продлится с 27 октября до 7 ноября, во время чего будут демонстрироваться и оцениваться новейшие технологические инновации

Солдат Латвии (Иллюстративное фото: Минобороны Латвии)

В Латвии и виртуально в некоторых других странах – членах НАТО состоится крупнейший на данный момент эксперимент Альянса по исследованию и испытанию новых оборонных технологий. Об этом сообщило латвийское Министерство обороны в комментарии национальному информагентству LETA, передает медиа Delfi.

Событие под названием "Эксперимент цифрового позвоночника" (DiBaX) продлится с 27 октября до 7 ноября на Адажской военной базе под столицей страны Ригой.

Во время эксперимента в Латвии, включая приграничную территорию Эстонии, запланированы полеты беспилотников различных типов и размеров.

Местных жителей призывают не беспокоиться, увидев БпЛА, и следить за информацией в социальных сетях.

"В этом году основное внимание в эксперименте будет уделено использованию беспилотных систем в сложных операционных условиях, а также применению искусственного интеллекта для задач по идентификации целей и ситуационной осведомленности", – говорится в публикации.

Министр обороны страны Андрис Спрудс отметил, что DiBaX – это единственный эксперимент военных технологий такого масштаба, который НАТО уже четыре года проводит в Латвии.

"В ходе DiBaX будут демонстрироваться и оцениваться новейшие технологические инновации, проверяя возможности их интеграции в реальных операционных условиях, с целью укрепления совместимости и эффективности союзных сил", – передает медиа.