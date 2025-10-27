У Латвії стартували випробування безпілотників НАТО

Експеримент Альянсу DiBaX триватиме з 27 жовтня до 7 листопада, під час чого демонструватимуться та оцінюватимуться новітні технологічні інновації

Солдат Латвії (Ілюстративне фото: Міноборони Латвії)

У Латвії й віртуально у деяких інших країнах – членах НАТО відбудеться найбільший на цей момент експеримент Альянсу з дослідження та випробування нових оборонних технологій. Про це повідомило латвійське Міністерство оборони у коментарі національній інформагенції LETA, передає медіа Delfi.

Подія під назвою "Експеримент цифрового хребта" (DiBaX) триватиме з 27 жовтня до 7 листопада на Адажській військовій базі під столицею країни Ригою.

Під час експерименту у Латвії, включно з прикордонною територією Естонії, заплановано польоти безпілотників різних типів та розмірів.

Місцевих жителів закликають не турбуватися, побачивши БпЛА, й слідкувати за інформацією у соціальних мережах.

"Цього року основна увага в експерименті буде приділена використанню безпілотних систем у складних операційних умовах, а також застосуванню штучного інтелекту для завдань з ідентифікації цілей і ситуаційної обізнаності", – йдеться у публікації.

Міністр оборони країни Андріс Спрудс зауважив, що DiBaX – це єдиний експеримент військових технологій такого масштабу, який НАТО вже чотири роки проводить у Латвії.

"В ході DiBaX демонструватимуться та оцінюватимуться новітні технологічні інновації, перевіряючи можливості їх інтеграції в реальних операційних умовах, з метою зміцнення сумісності та ефективності союзних сил", – передає медіа.