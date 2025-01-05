В лесу в Польше нашли воздушный шар. Мог залететь из России

На шаре нашли надпись на кириллице, полиция проводит проверки

Воздушный метеошар (Иллюстративное фото: KPP Sokółka)

В Польше в лесу обнаружили воздушный шар. Предполагается, что он мог залететь с территории Калининградской области России, сообщает RMF FM.

Фрагменты шара были найдены сотрудниками Домбровского лесничества недалеко от города Простки (Элкский повет Варминско-Мазурского воеводства) еще 3 января утром, сообщили в полиции, передает tvn24.pl. Лесники уведомили правоохранителей о своей находке.

Согласно выводам первоначальной проверки, воздушный шар – это метеорологическое устройство, которое используют для измерения температуры и влажности воздуха.

Предположительно, метеошар мог залететь в Польшу из Калининградской области. На нем есть маркировка, "написанная кириллицей".

Отмечается, что это не первый метеозонд, который упал в этом регионе. В 2024 году подобные находки были обнаружены возле Пиша, Милакува и Венгожево.

Варминско-Мазурское воеводство на севере граничит с Калининградской областью России. Протяженность границы 208,3 км.

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