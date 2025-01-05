У лісі у Польщі знайшли повітряну кулю. Могла залетіти з Росії

На кулі знайшли напис на кирилиці, поліція проводить перевірки

Повітряний метеошар (Ілюстративне фото: KPP Sokółka)

У Польщі в лісі виявили повітряну кулю. Припускають, що вона могла залетіти з Калінінградської області Росії, повідомляє RMF FM.

Фрагменти кулі знайшли співробітники Домбрівського лісництва неподалік міста Простки (Елкський повіт Вармінсько-Мазурського воєводства) ще 3 січня вранці, повідомили в поліції, передає tvn24.pl. Лісники повідомили правоохоронцям про свою знахідку.

Згідно з висновками початкової перевірки, повітряна куля – це метеорологічний пристрій, який використовують для вимірювання температури та вологості повітря.

Імовірно, метеокуля могла залетіти до Польщі з Калінінградської області. На ній є маркування, "написане кирилицею".

Зазначається, що це не перший метеозонд, який упав у цьому регіоні. У 2024 році подібні знахідки були виявлені біля Пиша, Мілакува та Венгожево.

Вармінсько-Мазурське воєводство на півночі межує з Калінінградською областю Росії. Должина кордону 208,3 км.

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