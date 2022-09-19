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В Луганской области оккупанты отбирают квартиры и машины, а также похищают людей — полиция

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 14:31
В Луганской области оккупанты отбирают квартиры и машины, а также похищают людей — полиция - Фото
Разрушения в Луганской области (Фото: пресс-служба Нацполиции)

На территории временно оккупированной Луганской области российские оккупанты отбирают у жителей квартиры, машины, а также похищают людей. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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Правоохранители заявили, что 17-18 сентября получили шесть сообщений от граждан о преступлениях оккупантов — зафиксировано разрушение квартиры в Северодонецке и частного дома в Устиновке в результате обстрела противника. 

Также жительница Лисичанска сообщила, что россияне захватили ее квартиру, а в Сватово и Новоайдаре — автомобили местных жителей.

Кроме этого, в Сватово оккупанты "арестовали" и увезли в неизвестном направлении 60-летнего мужчину.

  • 12 сентября глава местной ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты покинули Сватово на севере Луганской области, там остались только террористы ЛНР из числа местных жителей. 
  • Российские войска и коллаборанты оставили Кременную, но Вооруженные Силы Украины в город пока не зашли. Оккупанты пытаются построить новую линию обороны.
  • Недавно в Сети появилось видео многокилометровой очереди на приграничном участке шоссе Р-79, которое идет от Купянска в сторону российской Логачевки.

Читайте также: Гайдай: В Кадиевке случился "хлопок" во Дворце культуры, уничтожена база россиян — фото 

Дмитро Гриниченко
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полиция война луганская область временно оккупированные территории
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