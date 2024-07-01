В мае ГУР осуществило мощную кибератаку на российских провайдеров – источник

Одним из наиболее пострадавших провайдеров стал оператор "Миранда-медиа", сообщил собеседник LIGA.net

Главное управление разведки (Фото: Офис президента)

В конце мая специалисты Главного управления разведки Министерства обороны осуществили масштабную кибератаку, в результате которой без связи остались не менее 250 000 абонентов на временно оккупированных территориях Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в Силах безопасности и обороны.

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По его словам, представители российских провайдеров называют ее самой мощной DDos-атакой, с которой им когда-либо приходилось сталкиваться.

Собеседник рассказал, что одним из самых пострадавших провайдеров стал оператор "Миранда-медиа". Абоненты этого провайдера не только не имели доступа к связи, но также не могли произвести оплату за услуги из-за поражения биллинг-системы. В частности, пользователи не могли воспользоваться доступом в Крыму, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, значительное поражение получили сети российского провайдера "Фарлайн", прежде всего на территории Крыма.

Генеральный директор одного из российских операторов связи Иван Зима рассказал местным медиа, что хотя бы на частичное восстановление связи провайдерам понадобилось не менее 16 часов. Значительное количество абонентов оставалось без связи более двух суток.

Как отмечают сами представители провайдеров, во время восстановления связи они испытывали трудности в коммуникации с абонентами. Опасаясь мошенничества, абоненты отказывались предоставлять операторам свою актуальную контактную информацию, а 20% абонентов отказались от модернизации сетевого оборудования, что в будущем могло бы оградить их от дальнейших атак.

Собеседник отметил, что подобные атаки продолжились и в июне. Под ударом снова оказались сети "Миранды-медиа", серверы пропагандистских СМИ и местных органов оккупационных властей, контакт-центры, системы регистрации и контроля движения на Керченском мосту, ресурсы и сетевая инфраструктура аэропортов, платежные системы.

Это привело к прекращению работы кассовых аппаратов в ряде городов на территории оккупированного Крыма, задержке авиарейсов, возникновению значительных пробок на Крымском мосту.

29 февраля хакеры из IТ Army of Ukraine успешно атаковали крупнейший интернет-портал России Mail.ru. В результате атаки сервис электронной почты полностью прекратил работу.

4 марта киберспециалисты ГУР реализовали очередную спецоперацию против России – в результате DDoS-атаки удалось получить доступ к серверам Минобороны РФ.

3 мая ГУР осуществило кибератаку на интернет-провайдеров и операторов мобильной связи в Татарстане.

26 июня во временно оккупированном Крыму ряд интернет-провайдеров подверглись массированной кибератаке, за спецоперацией стоят специалисты ГУР.

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