У травні ГУР здійснило найпотужнішу кібератаку на російських провайдерів – джерело

Одним з найбільш постраждалих провайдерів став оператор "Міранда-медіа", повідомив співрозмовник LIGA.net

Головне управління розвідки (Фото: Офіс президента)

Наприкінці травня фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони здійснили масштабну кібератаку, внаслідок якої без звʼязку залишилися щонайменше 250 000 абонентів на тимчасово окупованих територіях України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Силах безпеки й оборони.

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За його словами, представники російських провайдерів називають її найпотужнішою DDos-атакою, з якою їм коли-небудь доводилося стикатись.

Співрозмовник розповів, що одним з найбільш постраждалих провайдерів став оператор "Міранда-медіа". Абоненти цього провайдера не лише не мали доступу до звʼязку, але також не могли здійснити оплату за послуги через ураження білінг-системи. Зокрема, користувачі не могли скористатися доступом до мережі в Криму, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, значного ураження зазнали мережі російського провайдера "Фарлайн", передусім на території Криму.

Генеральний директор одного з російських операторів звʼязку Іван Зима розповів місцевим медіа, що на бодай часткове відновлення звʼязку провайдерам знадобилося щонайменше 16 годин. Значна кількість абонентів залишалася без звʼязку понад дві доби.

Як зазначають самі ж представники провайдерів, під час відновлення звʼязку вони відчували труднощі в комунікації з абонентами. Побоюючись шахрайства, абоненти відмовлялися надавати операторам свою актуальну контактну інформацію, а 20% абонентів відмовилися від модернізації мережевого обладнання, що в майбутньому могло б захистити їх від подальших атак.

Співрозмовник наголосив, що подібні атаки тривали й у червні. Під ударом знову опинилися мережі "Міранди-медіа", сервери пропагандистських ЗМІ та місцевих органів окупаційної влади, контакт-центри, системи реєстрації та контролю руху на Керченському мосту, ресурси й мережева інфраструктура аеропортів, платіжні системи.

Це призвело до припинення роботи касових апаратів у низці міст на території окупованого Криму, затримки авіарейсів, виникнення значних заторів на Кримському мосту.

29 лютого хакери з ІТ Army of Ukraine успішно атакували найбільший інтернет-портал Росії Mail.ru. Внаслідок атаки сервіс електронної пошти повністю припинив роботу.

4 березня кіберфахівці ГУР реалізували чергову спецоперацію проти Росії – внаслідок DDoS-атаки вдалось отримати доступ до серверів Міноборони РФ.

3 травня ГУР здійснило кібератаку на інтернет-провайдерів та операторів мобільного звʼязку у Татарстані.

26 червня у тимчасово окупованому Криму низка інтернет-провайдерів зазнали масованої кібератаки, за спецоперацією стоять фахівці ГУР.

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