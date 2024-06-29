Розвідка та кіберактивісти атакували компанії Росії, які підтримують ворожу армію

Фото: ГУР

Активісти кіберспільноти BO Team спільно із фахівцями Головного управління Міністерства оборони продовжують атакувати об’єкти на території Росії. За минулий тиждень вони, серед іншого, знищили усі дані на восьми серверах розробника та постачальника обладнання для навігації. Про це повідомили у розвідці.

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Мова йде про компанію "Orient Systems", яка співпрацювала із російськими виробниками військової техніки, зокрема дронів.

Фото: ГУР

Також за даними ГУР, впродовж тижня було знищено понад 100 терабайт даних компанії "OrbitSoft" – розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської окупаційної армії.

Фото: ГУР

Активісти також знищили всі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у Нижньому Новгороді – "Линктелеком НН" та "Аксесс Телеком". Усім абонентам вказаних провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України.

Фото: ГУР

18 січня хакери українського угруповання Blackjack, яке, ймовірно, має стосунок до СБУ, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти на всій території Росії.

29 лютого українські хакери з ІТ Army of Ukraine успішно атакували найбільший інтернет-портал Росії Mail.ru. Внаслідок атаки сервіс електронної пошти повністю припинив роботу.

4 березня кіберфахівці ГУР реалізували чергову спецоперацію проти Росії – у результаті DDoS-атаки вдалось отримати доступ до серверів Міноборони РФ.

3 травня ГУР здійснило кібератаку на інтернет-провайдерів та операторів мобільного звʼязку у Татарстані.

27 червня кіберфахівці української розвідки атакували комунікаційну інфраструктуру росіян, в результаті чого у тимчасово окупованому Криму не працюють сервери пропагандистських ЗМІ, а на Керченському мосту утворилися затори.

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