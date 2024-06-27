Хакери ГУР "зламали" Крим: на Керченському мосту затор, не працюють касові апарати та ЗМІ

Лише протягом години затор на мосту зріс у шість разів, і вже вранці в черзі налічувалося близько 300 машин

Вид на Керченський міст (Фото: супутник ICEYE)

Кіберфахівці української розвідки атакували комунікаційну інфраструктуру росіян, в результаті чого у тимчасово окупованому Криму не працюють сервери пропагандистських ЗМІ, а на Керченському мосту утворилися затори. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Силах оборони та розвідки.

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За його словами, кібератаки тривають другу добу.

"Після вчорашніх уражень інфраструктури кримських інтернет-провайдерів сьогодні кіберфахівці воєнної розвідки завдають ударів по серверах пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху Керченським мостом", – йдеться у повідомленні.

Також тривають масові фішингові атаки на місцевих інтернет-користувачів, є збої в роботі сервісів бухгалтерського обліку, не працюють касові апарати в торговельних точках Керчі та Севастополя.

Зокрема, масована DDos-атака здійснюється на сайт пропагандистського Керч FM та сервери оператора мобільного звʼязку "Міранда-медіа". Саме цей оператор надає магістральні канали звʼязку для кол-центру окупаційної "адміністрації" Севастополя, внаслідок чого номер єдиного контакт-центру припинив працювати, пояснює співрозмовник.

У результаті ураження системи реєстрації та контролю руху виникла велика черга з автомобілів, які бажають проїхати Керченським мостом. Лише протягом години затор зріс у шість разів, і вже вранці в черзі налічувалося близько 300 машин, заявили LIGA.net у Силах оборони та розвідки.

18 січня хакери українського угруповання Blackjack, яке, ймовірно, має стосунок до СБУ, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти на всій території Росії.

29 лютого українські хакери з ІТ Army of Ukraine успішно атакували найбільший інтернет-портал Росії Mail.ru. Внаслідок атаки сервіс електронної пошти повністю припинив роботу.

4 березня кіберфахівці ГУР реалізували чергову спецоперацію проти Росії – у результаті DDoS-атаки вдалось отримати доступ до серверів Міноборони РФ.

3 травня ГУР здійснило кібератаку на інтернет-провайдерів та операторів мобільного звʼязку у Татарстані.

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