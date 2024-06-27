Хакери ГУР "зламали" Крим: на Керченському мосту затор, не працюють касові апарати та ЗМІ
Кіберфахівці української розвідки атакували комунікаційну інфраструктуру росіян, в результаті чого у тимчасово окупованому Криму не працюють сервери пропагандистських ЗМІ, а на Керченському мосту утворилися затори. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Силах оборони та розвідки.
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За його словами, кібератаки тривають другу добу.
"Після вчорашніх уражень інфраструктури кримських інтернет-провайдерів сьогодні кіберфахівці воєнної розвідки завдають ударів по серверах пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху Керченським мостом", – йдеться у повідомленні.
Також тривають масові фішингові атаки на місцевих інтернет-користувачів, є збої в роботі сервісів бухгалтерського обліку, не працюють касові апарати в торговельних точках Керчі та Севастополя.
Зокрема, масована DDos-атака здійснюється на сайт пропагандистського Керч FM та сервери оператора мобільного звʼязку "Міранда-медіа". Саме цей оператор надає магістральні канали звʼязку для кол-центру окупаційної "адміністрації" Севастополя, внаслідок чого номер єдиного контакт-центру припинив працювати, пояснює співрозмовник.
У результаті ураження системи реєстрації та контролю руху виникла велика черга з автомобілів, які бажають проїхати Керченським мостом. Лише протягом години затор зріс у шість разів, і вже вранці в черзі налічувалося близько 300 машин, заявили LIGA.net у Силах оборони та розвідки.
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