Хакеры ГУР "взломали" Крым: на Керченском мосту пробка, не работают кассы и СМИ

Только в течение часа пробка на мосту выросла в шесть раз, и уже утром в очереди насчитывалось около 300 машин

Вид на Керченский мост (Фото: спутник ICEYE)

Киберспециалисты украинской разведки атаковали коммуникационную инфраструктуру россиян, в результате чего во временно оккупированном Крыму не работают серверы пропагандистских СМИ, а на Керченском мосту образовались пробки. Об этом LIGA.net сообщил источник в Силах обороны и разведки.

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По его словам, кибератаки продолжаются вторые сутки.

"После вчерашних поражений инфраструктуры крымских интернет-провайдеров сегодня киберспециалисты военной разведки наносят удары по серверам пропагандистских СМИ, операторам связи, системе регистрации и контролю движения по Керченскому мосту", – говорится в сообщении.

Также продолжаются массовые фишинговые атаки на местных интернет-пользователей, отмечаются сбои в работе сервисов бухгалтерского учета, не работают кассовые аппараты в торговых точках Керчи и Севастополя.

В частности, массированная DDos-атака осуществляется на сайт пропагандистского Керчь FM и серверы оператора мобильной связи "Миранда-медиа". Именно этот оператор предоставляет магистральные каналы связи для кол-центра оккупационной "администрации" Севастополя, в результате чего номер единого контакт-центра прекратил работать, объясняет собеседник.

В результате поражения системы регистрации и контроля движения возникла большая очередь из автомобилей, желающих проехать по Керченскому мосту. Только в течение часа пробка выросла в шесть раз, и уже утром в очереди насчитывалось около 300 машин, заявили LIGA.net в Силах обороны и разведки.

18 января хакеры украинской группировки Blackjack, которая, вероятно, имеет отношение к СБУ, "взломали" российское госпредприятие, строящее военные объекты на всей территории России.

29 февраля украинские хакеры из IТ Army of Ukraine успешно атаковали крупнейший интернет-портал России Mail.ru. В результате атаки сервис электронной почты полностью прекратил работу.

4 марта киберспециалисты ГУР реализовали очередную спецоперацию против России – в результате DDoS-атаки удалось получить доступ к серверам Минобороны РФ.

3 мая ГУР осуществило кибератаку на интернет-провайдеров и операторов мобильной связи в Татарстане.

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