Розвідка здійснює масштабну кібератаку на інтернет та мобільний звʼязок у Татарстані – джерело
Головне управління розвідки Міноборони масштабно кібератакує інтернет-провайдери та оператори мобільного звʼязку у Татарстані в Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у спецслужбах.
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За даними співрозмовника, внаслідок DDоS-атаки, ГУР вдалося заблокувати роботу інтернет-мережі, мобільного оператора МТС, найбільшого оператора зв’язку ПАО "Таттелеком" та регіонального Уфанет.
4 березня кіберфахівці Головного управління розвідки реалізували чергову спецоперацію проти Росії. У результаті DDoS-атаки вдалось отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ.
- 18 січня хакери українського угруповання Blackjack, яке, ймовірно, має стосунок до Служби безпеки України, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти на всій території Росії.
- 29 лютого Українські хакери з ІТ Army of Ukraine успішно атакували найбільший інтернет-портал Росії Mail.ru. Внаслідок атаки безплатний сервіс електронної пошти повністю припинив роботу.
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