Розвідка здійснює масштабну кібератаку на інтернет та мобільний звʼязок у Татарстані – джерело

Хакерська атака (Фото: EPA)

Головне управління розвідки Міноборони масштабно кібератакує інтернет-провайдери та оператори мобільного звʼязку у Татарстані в Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у спецслужбах.

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За даними співрозмовника, внаслідок DDоS-атаки, ГУР вдалося заблокувати роботу інтернет-мережі, мобільного оператора МТС, найбільшого оператора зв’язку ПАО "Таттелеком" та регіонального Уфанет.

4 березня кіберфахівці Головного управління розвідки реалізували чергову спецоперацію проти Росії. У результаті DDoS-атаки вдалось отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ.

18 січня хакери українського угруповання Blackjack, яке, ймовірно, має стосунок до Служби безпеки України, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти на всій території Росії.

29 лютого Українські хакери з ІТ Army of Ukraine успішно атакували найбільший інтернет-портал Росії Mail.ru. Внаслідок атаки безплатний сервіс електронної пошти повністю припинив роботу.

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