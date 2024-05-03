Розвідка здійснює масштабну кібератаку на інтернет та мобільний звʼязок у Татарстані – джерело
Хакерська атака (Фото: EPA)

Головне управління розвідки Міноборони масштабно кібератакує інтернет-провайдери та оператори мобільного звʼязку у Татарстані в Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у спецслужбах.

За даними співрозмовника, внаслідок DDоS-атаки, ГУР вдалося заблокувати роботу інтернет-мережі, мобільного оператора МТС, найбільшого оператора зв’язку ПАО "Таттелеком" та регіонального Уфанет.

4 березня кіберфахівці Головного управління розвідки реалізували чергову спецоперацію проти Росії. У результаті DDoS-атаки вдалось отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ.

  • 18 січня хакери українського угруповання Blackjack, яке, ймовірно, має стосунок до Служби безпеки України, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти на всій території Росії. 
  • 29 лютого Українські хакери з ІТ Army of Ukraine успішно атакували найбільший інтернет-портал Росії Mail.ru. Внаслідок атаки безплатний сервіс електронної пошти повністю припинив роботу.

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