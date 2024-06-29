Разведка и киберактивисты атаковали компании России, поддерживающие вражескую армию

Активисты уничтожили все данные на 19 серверах интернет-провайдеров в Нижнем Новгороде

Фото: ГУР

Активисты киберсообщества BO Team совместно со специалистами Главного управления Министерства обороны продолжают атаковать объекты на территории России. За прошедшую неделю они, среди прочего, уничтожили все данные на восьми серверах разработчика и поставщика оборудования для навигации. Об этом сообщили в разведке.

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Речь идет о компании "Orient Systems", которая сотрудничала с российскими производителями военной техники, в частности дронов.

Фото: ГУР

Также по данным ГУР, в течение недели было уничтожено более 100 терабайт данных компании "OrbitSoft" – разработчика программного обеспечения, выполнявшего контракты для российской оккупационной армии.

Фото: ГУР

Активисты также уничтожили все данные на 19 серверах интернет-провайдеров в Нижнем Новгороде – "Линктелеком НН" и "Аксесс Телеком". Всем абонентам указанных провайдеров поступили письма с напоминанием о неизбежной расплате за войну против Украины.

Фото: ГУР

18 января хакеры украинской группировки Blackjack, которая, вероятно, имеет отношение к СБУ, "взломали" российское госпредприятие, строящее военные объекты на всей территории России.

29 февраля украинские хакеры из IТ Army of Ukraine успешно атаковали крупнейший интернет-портал России Mail.ru. В результате атаки сервис электронной почты полностью прекратил работу.

4 марта киберспециалисты ГУР реализовали очередную спецоперацию против России – в результате DDoS-атаки удалось получить доступ к серверам Минобороны РФ.

3 мая ГУР осуществило кибератаку на интернет-провайдеров и операторов мобильной связи в Татарстане.

27 июня киберспециалисты украинской разведки атаковали коммуникационную инфраструктуру россиян, в результате чего во временно оккупированном Крыму не работают серверы пропагандистских СМИ, а на Керченском мосту образовались пробки.

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