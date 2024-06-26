ГУР кібератакувало російських провайдерів в окупованому Криму – джерело

Окупанти попередили мешканців Криму, що можливі перебої з доступом до інтернету

Фото: Головне управління розвідки

26 червня у тимчасово окупованому Криму низка найбільших інтернет-провайдерів зазнали масованої кібератаки, за спецоперацією стоять фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Силах безпеки й оборони.

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За словами співрозмовника, місцева окупаційна влада попередила мешканців Криму, що найближчим часом можливі перебої з доступом до інтернету. Він зазначив, що під удар потрапили відразу декілька великих російських провайдерів, які працюють на окупованій території.

Як повідомила так звана заступниця міністра внутрішньої політики, інформації та зв’язку окупаційної адміністрації Юлія Килик, "профілі DDos-атак постійно змінюються, фахівці провайдерів вживають заходів для протидії атакам".

Співрозмовник зазначив, що ураження російських серверів і мережевої інфраструктури відбуваються системно. На початку червня кіберфахівці ГУР здійснили масовану атаку на сайти Міністерства юстиції, Міністерства оборони, Міністерства інформаційних технологій і зв'язку, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ та інших відомств держави-агресора.

А 12 червня, у так званий "день Росії", розвідка атакувала онлайн-платформи російських аеропортів, що призвело до затримки авіарейсів.

29 лютого хакери з ІТ Army of Ukraine успішно атакували найбільший інтернет-портал Росії Mail.ru. Внаслідок атаки сервіс електронної пошти повністю припинив роботу.

4 березня кіберфахівці ГУР реалізували чергову спецоперацію проти Росії – у результаті DDoS-атаки вдалось отримати доступ до серверів Міноборони РФ.

3 травня ГУР здійснило кібератаку на інтернет-провайдерів та операторів мобільного звʼязку у Татарстані.

14 червня хакери військової розвідки здійснили кібератаку на муніципальні сайти Росії.

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