ГУР кибератаковало российских провайдеров в оккупированном Крыму – источник

Оккупанты предупредили жителей Крыма, что возможны перебои с доступом к интернету

Фото: Главное управление разведки

26 июня во временно оккупированном Крыму ряд крупнейших интернет-провайдеров подверглись массированной кибератаке, за спецоперацией стоят специалисты Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом LIGA.net сообщил источник в Силах безопасности и обороны.

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По словам собеседника, местные оккупационные власти предупредили жителей Крыма, что в ближайшее время возможны перебои с доступом в интернет. Он отметил, что под удар попал сразу ряд крупных российских провайдеров, работающих на оккупированной территории.

Как сообщила так называемая заместитель министра внутренней политики, информации и связи оккупационной администрации Юлия Килик, "профили DDos-атак постоянно меняются, специалисты провайдеров принимают меры по противодействию атакам".

Собеседник отметил, что поражения российских серверов и сетевой инфраструктуры происходят системно. В начале июня киберспециалисты ГУР совершили массированную атаку на сайты Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства информационных технологий и связи, Министерства финансов, Министерства внутренних дел и других ведомств государства-агрессора.

А 12 июня, в так называемый "день России", разведка атаковала онлайн-платформы российских аэропортов, что привело к задержке авиарейсов.

29 февраля хакеры из IТ Army of Ukraine успешно атаковали крупнейший интернет-портал России Mail.ru. В результате атаки сервис электронной почты полностью прекратил работу.

4 марта киберспециалисты ГУР реализовали очередную спецоперацию против России – в результате DDoS-атаки удалось получить доступ к серверам Минобороны РФ.

3 мая ГУР осуществило кибератаку на интернет-провайдеров и операторов мобильной связи в Татарстане.

14 июня хакеры военной разведки совершили кибератаку на муниципальные сайты России.

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