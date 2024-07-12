В Мариуполе раздались взрывы. Оккупанты жалуются на попадание по аэродрому – видео

По данным местных жителей, взрывы прогремели в Приморском районе оккупированного Мариуполя

Взрыв (Иллюстративное фото: ЕРА)

Российская военная пропаганда заявила, что днем 12 июля в Мариуполе раздался ряд взрывов в районе аэродрома. Мариупольский городской совет сообщил, что на место выехали бригады "скорой" и пожарные.

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По данным местных жителей, взрывы прогремели в Приморском районе оккупированного Мариуполя – на улице Флотской поднялся клуб серого густого дыма.

Пропагандисты страны-оккупанта утверждают, что в городе работала противовоздушная оборона, впрочем, как отмечает украинский городской совет Мариуполя, "реальность совсем другая".

Кроме того, ряд пропагандистских ресурсов писал о якобы прилете снарядов из систем HIMARS, но вблизи аэродрома нет таких застроек.

Утром 7 июля 2024 года в Воронежской области после атаки дронов детонировал склад боеприпасов.

Это была спецоперация СБУ, а на 9000 кв. м враг хранил ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.

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