У Маріуполі пролунали вибухи. Окупанти жаліються на влучання по аеродрому – відео

За даними місцевих жителів, вибухи пролунали у Приморському районі окупованого Маріуполя

Вибух (Ілюстративне фото: ЕРА)

Російська воєнна пропаганда заявила, що вдень 12 липня у Маріуполі пролунала низка вибухів у районі аеродрому. Маріупольська міська рада повідомила, що на місце виїхали бригади "швидкої" та пожежники.

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За даними місцевих жителів, вибухи пролунали у Приморському районі окупованого Маріуполя – на вулиці Флотській здійнявся клуб сірого густого диму.

Пропагандисти країни-окупанта стверджують, що у місті працювала протиповітряна оборона, втім, як зазначає українська міська рада Маріуполя, "реальність зовсім інша".

Крім того, низка пропагандистських ресурсів писала про нібито приліт снарядів із систем HIMARS, але поблизу аеродрому немає таких забудов.

Зранку 7 липня 2024 року у Воронезькій області після атаки дронів детонував склад боєприпасів.

Це була спецоперація СБУ, а на 9000 кв. м ворог зберігав ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї.

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