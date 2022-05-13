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В Мариуполе уничтожено 6000 российских оккупантов и до 80 танков: подсчеты "Азова"

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 23:29
В Мариуполе уничтожено 6000 российских оккупантов и до 80 танков: подсчеты
Уничтоженный россиянами Мариуполь (фото - полк ''Азов'')

Силы обороны Мариуполя, которые почти с самого начала полномасштабной войны России против Украины оказались в окружении, с 24 февраля уничтожили около 6000 российских оккупантов. Такую статистику озвучил в эфире Киевского форума безопасности замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар.

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Только подтвержденные потери военной техники врага в боях с защитниками города – "около 78 танков, более 100 единиц бронетехники", отметил он.

По словам Паламара, на Мариуполь россияне бросили силы в количестве около 14 000 военнослужащих, в том числе:

→ стратегическая авиация;
→ тактическая авиация;
→ 150 дивизия;
→ 68 танковый полк;
→ 83 бригада ВДВ;
→ 346 бригада спецназа ГРУ;
→ 22 бригада спецназ ГРУ;
→ 9 "полк морской пехоты ДНР";
→ 810 бригада ЧФ РФ;
→ 155 Тихоокеанская бригада;
→ ЧВК Вагнера и другие боевики.

Среди ликвидированных в Мариуполе россиян был и генерал ВС РФ, уточнил капитан с позывным "Калина".

  • Мариуполь третий месяц находится в блокаде. Завод "Азовсталь", база защитников города, находится под постоянными обстрелами войск РФ. Город практически разрушен.
  • Мэрия Мариуполя утверждает, что российские оккупанты уже допрашивают детей, чтобы проверить родителей. Что происходит с мариупольцами, которые не прошли фильтрацию.
  • Фрагмент уличного боя в Мариуполе сняли на экшн-камеру.

Читайте также: Командир морпехов обратился к Илону Маску за помощью с эвакуацией из Азовстали

Евгений Пилипенко
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