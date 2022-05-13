В Мариуполе уничтожено 6000 российских оккупантов и до 80 танков: подсчеты "Азова"

Силы обороны Мариуполя, которые почти с самого начала полномасштабной войны России против Украины оказались в окружении, с 24 февраля уничтожили около 6000 российских оккупантов. Такую статистику озвучил в эфире Киевского форума безопасности замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар.

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Только подтвержденные потери военной техники врага в боях с защитниками города – "около 78 танков, более 100 единиц бронетехники", отметил он.

По словам Паламара, на Мариуполь россияне бросили силы в количестве около 14 000 военнослужащих, в том числе:

→ стратегическая авиация;

→ тактическая авиация;

→ 150 дивизия;

→ 68 танковый полк;

→ 83 бригада ВДВ;

→ 346 бригада спецназа ГРУ;

→ 22 бригада спецназ ГРУ;

→ 9 "полк морской пехоты ДНР";

→ 810 бригада ЧФ РФ;

→ 155 Тихоокеанская бригада;

→ ЧВК Вагнера и другие боевики.

Среди ликвидированных в Мариуполе россиян был и генерал ВС РФ, уточнил капитан с позывным "Калина".

Мариуполь третий месяц находится в блокаде. Завод "Азовсталь", база защитников города, находится под постоянными обстрелами войск РФ. Город практически разрушен.

Мэрия Мариуполя утверждает, что российские оккупанты уже допрашивают детей, чтобы проверить родителей. Что происходит с мариупольцами, которые не прошли фильтрацию.

Фрагмент уличного боя в Мариуполе сняли на экшн-камеру.

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Евгений Пилипенко

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