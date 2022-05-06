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В Мариуполе возле разбомбленного театра ведутся раскопки. Опубликованы снимки со спутника

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 22:44
В Мариуполе возле разбомбленного театра ведутся раскопки. Опубликованы снимки со спутника - Фото
Мариупольский драмтеатр (фото – Maxar Technologies)

В Мариуполе возле разбомбленного российскими оккупантами драмтеатра ведутся обширные раскопки. Спутниковые снимки опубликовал Maxar Technologies, пишет CNN.

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Уточняется, что 29 апреля на спутниковом снимке был виден кран у стены здания. К этому времени были расчищены тротуары с северной и южной стороны от драмтеатра, которые ранее были засыпаны обломками после бомбежек.

На снимке от 2 мая видно, что кран находился за драматическим театром, возле него стояли грузовики – неизвестно, для чего они были предназначены.

Снимок от 6 мая показывает еще большую активность около театра. Кран стоял около вероятного эпицентра взрыва. Около здания видно больше грузовиков – некоторые припаркованы над большой табличкой с надписью "дети", написанной до взрыва.

В Мариуполе возле разбомбленного театра ведутся раскопки. Опубликованы снимки со спутника

В Мариуполе возле разбомбленного театра ведутся раскопки. Опубликованы снимки со спутника

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Яна Катасонова
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мариуполь драмтеатр
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