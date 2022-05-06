В Мариуполе возле разбомбленного театра ведутся раскопки. Опубликованы снимки со спутника

В Мариуполе возле разбомбленного российскими оккупантами драмтеатра ведутся обширные раскопки. Спутниковые снимки опубликовал Maxar Technologies, пишет CNN.

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Уточняется, что 29 апреля на спутниковом снимке был виден кран у стены здания. К этому времени были расчищены тротуары с северной и южной стороны от драмтеатра, которые ранее были засыпаны обломками после бомбежек.

На снимке от 2 мая видно, что кран находился за драматическим театром, возле него стояли грузовики – неизвестно, для чего они были предназначены.

Снимок от 6 мая показывает еще большую активность около театра. Кран стоял около вероятного эпицентра взрыва. Около здания видно больше грузовиков – некоторые припаркованы над большой табличкой с надписью "дети", написанной до взрыва.

16 марта российские войска целенаправленно уничтожили драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов пряталось около 1000 мирных жителей. При этом во дворах драмтеатра было две большие надписи ДЕТИ, их было видно даже со спутника.

Разбор завалов осложнялся обстрелами, 18 марта власти города сообщали, что, предварительно, погибших не обнаружили.

25 марта Мариупольский горсовет, ссылаясь на данные очевидцев, сообщил, что в результате бомбардировки драмтеатра погибли около 300 человек.

23 апреля в мэрии сообщили, что оккупанты достают из-под завалов театра тела погибших и вывозят в пгт Мангуш, где сваливают их в 300-метровую братскую могилу.

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Яна Катасонова

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