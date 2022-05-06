В Мариуполе возле разбомбленного театра ведутся раскопки. Опубликованы снимки со спутника
В Мариуполе возле разбомбленного российскими оккупантами драмтеатра ведутся обширные раскопки. Спутниковые снимки опубликовал Maxar Technologies, пишет CNN.
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Уточняется, что 29 апреля на спутниковом снимке был виден кран у стены здания. К этому времени были расчищены тротуары с северной и южной стороны от драмтеатра, которые ранее были засыпаны обломками после бомбежек.
На снимке от 2 мая видно, что кран находился за драматическим театром, возле него стояли грузовики – неизвестно, для чего они были предназначены.
Снимок от 6 мая показывает еще большую активность около театра. Кран стоял около вероятного эпицентра взрыва. Около здания видно больше грузовиков – некоторые припаркованы над большой табличкой с надписью "дети", написанной до взрыва.
- 16 марта российские войска целенаправленно уничтожили драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов пряталось около 1000 мирных жителей. При этом во дворах драмтеатра было две большие надписи ДЕТИ, их было видно даже со спутника.
- Разбор завалов осложнялся обстрелами, 18 марта власти города сообщали, что, предварительно, погибших не обнаружили.
- 25 марта Мариупольский горсовет, ссылаясь на данные очевидцев, сообщил, что в результате бомбардировки драмтеатра погибли около 300 человек.
- 23 апреля в мэрии сообщили, что оккупанты достают из-под завалов театра тела погибших и вывозят в пгт Мангуш, где сваливают их в 300-метровую братскую могилу.
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