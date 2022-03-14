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В Мелитополе российские оккупанты не дали людям выйти на митинг за Украину – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 18:45

В Мелитополе Запорожской области местные жители не смогли выйти на ежедневную акцию протеста против российской оккупации из-за противодействия военных РФ. Об этом сообщает Громадське радио со ссылкой на местных активистов.

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По их словам, оккупанты оцепили площадь, где проводились акции, и не пустили туда людей. При этом россияне запугивали их и оскорбляли. Двух активистов, по словам местных жителей, похитили.

Жители Мелитополя каждый день выходили на митинги против российских оккупантов. 

  • 11 марта российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова.
  • 12 марта к жителям города по местному телевидению обратилась депутат горсовета от Оппоблока Галина Данильченко с призывом подчиниться оккупантам. При этом ее представили как и.о. мэра города. Данильченко заявила, что ее основной задачей является "подстроить все механизмы под новую действительность, для того чтобы как можно быстрее начать жить по-новому".
  • Советник главы МВД Антон Геращенко назвал Данильченко предательницей, которая ответит по закону, и опубликовал "список подонков во главе с бывшим нардепом от Партии регионов Евгением Балицким, которые сознательно пошли на сотрудничество с оккупантами в Мелитополе".
  • 13 марта оккупанты похитили из дома главу Мелитопольского районного совета Сергея Прийму. Вместе с ним из дома забрали документы, мобильные устройства, требовали пароли к ним.

Вадим Ребрина
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Россия война протест оккупанты мелитополь
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