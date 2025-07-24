В МИД Китая заявили, что взаимодействие с Россией "не направлено против третьих сторон"

Евросоюз призвал Китай использовать свое влияние, чтобы остановить войну России против Украины

Го Цзякунь (Фото: Jessica Lee/EPA)

Взаимодействие между Китаем и Россией не направлено против других государств и не должно подвергаться влиянию третьих сторон. С соответствующим заявлением на брифинге выступил спикер китайского Министерства иностранных дел Го Цзякунь, передает Укринформ.

"Я хочу подчеркнуть, что взаимодействие между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться их влиянию", — сказал Го.

Так он прокомментировал призывы руководства Европейского Союза к Китаю ограничить торгово-промышленное сотрудничество с РФ на фоне российской войны против Украины.

Дипломат также рекомендовал следить за официальными заявлениями Пекина по поводу "новых событий" по этой теме.

Как сообщила газета la Repubblica, Евросоюз по итогам 25-го саммита ЕС-Китай в Пекине призвал КНР повлиять на РФ в контексте урегулирования войны.

"Эта агрессивная война представляет не только экзистенциальную угрозу для Украины, но и для глобальной безопасности. ЕС повторил, что как постоянный член Совета безопасности ООН Китай несет особую ответственность за соблюдение международного порядка, основанного на правилах Устава ООН и международного права", — говорится в заявлении.

Вторжение России в Украину является ярким примером такого нарушения, заявили в пресс-службе.

"ЕС повторил свой призыв к Китаю не оказывать никакой материальной поддержки военно-промышленной базе России. ЕС призвал Китай использовать свое влияние для поддержки справедливого и прочного мира в Украине, основанного на принципах Устава ООН", — отметили в Евросоюзе по результатам саммита.