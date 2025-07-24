В МИД Китая заявили, что взаимодействие с Россией "не направлено против третьих сторон"
Взаимодействие между Китаем и Россией не направлено против других государств и не должно подвергаться влиянию третьих сторон. С соответствующим заявлением на брифинге выступил спикер китайского Министерства иностранных дел Го Цзякунь, передает Укринформ.
"Я хочу подчеркнуть, что взаимодействие между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться их влиянию", — сказал Го.
Так он прокомментировал призывы руководства Европейского Союза к Китаю ограничить торгово-промышленное сотрудничество с РФ на фоне российской войны против Украины.
Дипломат также рекомендовал следить за официальными заявлениями Пекина по поводу "новых событий" по этой теме.
Как сообщила газета la Repubblica, Евросоюз по итогам 25-го саммита ЕС-Китай в Пекине призвал КНР повлиять на РФ в контексте урегулирования войны.
"Эта агрессивная война представляет не только экзистенциальную угрозу для Украины, но и для глобальной безопасности. ЕС повторил, что как постоянный член Совета безопасности ООН Китай несет особую ответственность за соблюдение международного порядка, основанного на правилах Устава ООН и международного права", — говорится в заявлении.
Вторжение России в Украину является ярким примером такого нарушения, заявили в пресс-службе.
"ЕС повторил свой призыв к Китаю не оказывать никакой материальной поддержки военно-промышленной базе России. ЕС призвал Китай использовать свое влияние для поддержки справедливого и прочного мира в Украине, основанного на принципах Устава ООН", — отметили в Евросоюзе по результатам саммита.
- 14 июля 2025 года Трамп пригрозил наложить 100-процентные пошлины на основных торговых партнеров России, включая Китай, если Москва не подпишет мирное соглашение в течение 50 дней.
- После этого Китай пообещал усилить поддержку России.
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