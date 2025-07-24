В МЗС Китаю заявили, що взаємодія Москви та Пекіна "не спрямована проти третіх сторін"
Взаємодія між Китаєм та Росією не спрямована проти інших держав і не повинна зазнавати впливу третіх сторін. З відповідною заявою на брифінгу виступив речник китайського Міністерства закордонних справ Го Цзякунь, передає Укрінформ.
"Я хочу наголосити, що взаємодія між Китаєм та Росією не спрямована проти третіх сторін і не повинна піддаватися їхньому впливу", – сказав Го.
Так він прокоментував заклики керівництва Європейського Союзу до Китаю обмежити торгово-промислову співпрацю з РФ на тлі російської війни проти України.
Дипломат також рекомендував стежити за офіційними заявами Пекіна з приводу "нових подій" щодо цієї теми.
Як повідомила газета la Repubblica, Євросоюз за підсумками 25-го саміту ЄС-Китай у Пекіні закликав КНР вплинути на РФ у контексті врегулювання війну.
"Ця агресивна війна становить не лише екзистенційну загрозу для України, а й для глобальної безпеки. ЄС повторив, що як постійний член Ради безпеки ООН Китай несе особливу відповідальність за дотримання міжнародного порядку, заснованого на правилах Статуту ООН та міжнародного права", – йдеться у заяві.
Вторгнення Росії в Україну є яскравим прикладом такого порушення, заявили в пресслужбі.
"ЄС повторив свій заклик до Китаю не надавати жодної матеріальної підтримки військово-промисловій базі Росії. ЄС закликав Китай використати свій вплив для підтримки справедливого та міцного миру в Україні, заснованого на принципах Статуту ООН", – зазначили в Євросоюзі за результатами саміту.
- 14 липня 2025 року Трамп пригрозив накласти 100-відсоткові мита на основних торгівельних партнерів Росії, включно з Китаєм, якщо Москва не підпише мирну угоду протягом 50 днів.
- Після цього Китай пообіцяв посилити підтримку Росії.
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