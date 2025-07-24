В МЗС Китаю заявили, що взаємодія Москви та Пекіна "не спрямована проти третіх сторін"

Го Цзякунь (Фото: Jessica Lee/EPA)

Взаємодія між Китаєм та Росією не спрямована проти інших держав і не повинна зазнавати впливу третіх сторін. З відповідною заявою на брифінгу виступив речник китайського Міністерства закордонних справ Го Цзякунь, передає Укрінформ.

"Я хочу наголосити, що взаємодія між Китаєм та Росією не спрямована проти третіх сторін і не повинна піддаватися їхньому впливу", – сказав Го.

Так він прокоментував заклики керівництва Європейського Союзу до Китаю обмежити торгово-промислову співпрацю з РФ на тлі російської війни проти України.

Дипломат також рекомендував стежити за офіційними заявами Пекіна з приводу "нових подій" щодо цієї теми.

Як повідомила газета la Repubblica, Євросоюз за підсумками 25-го саміту ЄС-Китай у Пекіні закликав КНР вплинути на РФ у контексті врегулювання війну.

"Ця агресивна війна становить не лише екзистенційну загрозу для України, а й для глобальної безпеки. ЄС повторив, що як постійний член Ради безпеки ООН Китай несе особливу відповідальність за дотримання міжнародного порядку, заснованого на правилах Статуту ООН та міжнародного права", – йдеться у заяві.

Вторгнення Росії в Україну є яскравим прикладом такого порушення, заявили в пресслужбі.

"ЄС повторив свій заклик до Китаю не надавати жодної матеріальної підтримки військово-промисловій базі Росії. ЄС закликав Китай використати свій вплив для підтримки справедливого та міцного миру в Україні, заснованого на принципах Статуту ООН", – зазначили в Євросоюзі за результатами саміту.