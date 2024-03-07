В МИД Китая заявили об "укреплении дружбы с Россией" – Reuters

Ван И (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что "Пекин готов работать с Россией над созданием новых движущих сил сотрудничества и укреплением дружбы". Его слова цитирует агентство Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Китай и Россия объявили о партнерстве "без ограничений" в феврале 2022 года, когда российский диктатор Владимир Путин посетил Пекин за несколько дней до того, как отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину.

Председатель Комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко в комментарии для LIGA.net заявил, что Китай вряд ли поддержит украинскую Формулу мира, поскольку не заинтересован в мире на основе международного права и поддерживает своего стратегического партнера Россию без ограничений.

28 февраля спикер Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что в Украину в начале марта приедет Ли Хуэй.

4 марта руководители Европейской службы внешней деятельности в Брюсселе встретились с Ли Хуэем. В ходе встречи стороны обсудили войну России против Украины.

В тот же день Мережко в комментарии для LIGA.net отметил, что спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй приедет в Украину с целью "зондирования почвы", а также для того, чтобы позиционировать Китай миротворцем.

Смотрите также: Министр обороны Китая заявил Шойгу о "поддержке России в украинском вопросе" – видео