У МЗС Китаю заявили про "зміцнення дружби з Росією" – Reuters

Ван Ї (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що "Пекін готовий працювати з Росією над створенням нових рушійних сил співпраці та зміцненням дружби". Його слова цитує агентство Reuters.

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Китай і Росія оголосили про партнерство "без обмежень" у лютому 2022 року, коли російський диктатор Володимир Путін відвідав Пекін за кілька днів до того, як віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну.

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в коментарі для LIGA.net заявив, що Китай навряд чи підтримає українську Формулу миру, оскільки не зацікавлений у мирі на основі міжнародного права й підтримує свого стратегічного партнера Росію без обмежень.

28 лютого речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін заявила, що до України на початку березня приїде Лі Хуей.

4 березня керівники Європейської служби зовнішньої діяльності у Брюсселі зустрілися із Лі Хуеєм. Під час зустрічі сторони обговорили війну Росії проти України.

Того ж дня Мережко в коментарі для LIGA.net зазначив, що спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей приїде до України з метою "зондування ґрунту", а також для того, щоб позиціювати Китай миротворцем.

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