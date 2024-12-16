В МИД на слова президента Словакии о территориальных уступках напомнили о Второй мировой
Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий отреагировал на заявление словацкого президента Петера Пеллегрини о том, что Украине якобы придется потерять некоторые территории ради мира. Он напомнил, чем территориальные уступки закончились для Словакии.
"В последний раз, когда словацкую землю уступили агрессору – во имя мира – это не обернулось ничем добрым и не принесло мира ни словакам, ни другим народам", – написал Тихий.
Речь идет о периоде Второй мировой войны, когда Чехословакия уступила свои территории Германии и Венгрии в 1938-1939 годах.
Ранее Пеллегрини в контексте мира в Украине заявил, что на все нужно смотреть "реалистично".
"Когда речь идет о мире, я считаю, что нужно сохранять реализм. На сегодняшний день, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-либо частичных территориальных потерь для Украины", — высказался словацкий президент.
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- 8 ноября премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что мирное решение полномасштабной войны в Украине должно содержать территориальную целостность. И большинство стран ЕС против уступок территорий.