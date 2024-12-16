У МЗС на заяву президента Словаччини про територіальні поступки нагадали про Другу світову

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на заяву словацького президента Петера Пеллегріні про те, що Україні нібито доведеться втратити деякі території заради миру. Він нагадав, чим територіальні поступки закінчилися для Словаччини.

"Востаннє, коли словацькою землею поступилися агресору – в ім'я миру – це не обернулося нічим добрим і не принесло миру ні словакам, ні іншим народам", – написав Тихий.

Йдеться про події 1938 року, коли Словаччина, будучи частиною Чехословаччини, стала частиною Мюнхенської угоди.

Без участі самої Чехословаччини Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія домовилися передати Німеччині Судетську область, населену переважно німцями, в обмін на обіцянки миру від лідера нацистів Адольфа Гітлера. Диктатор вимагав її приєднання, мотивуючи це нібито захистом прав німецької меншини.

Раніше Пеллегріні у контексті миру в Україні заявив, що на все потрібно дивитися "реалістично".

"Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без будь-яких часткових територіальних втрат для України", – висловився словацький президент.