В МИД не видят угрозы для безвизового режима с Евросоюзом – Джапарова

По словам замглавы МИД, официальной информации об угрозе для безвиза от представителей Евросоюза не поступало

В МИД не видят угрозы пересмотра безвизового режима с Евросоюзом, заявила в интервью Голосу Америки первая замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.

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По словам Джапаровой, Украина работает над "домашним заданием" – пакетом реформ, который включает борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов. В эту работу вовлечены почти все ведомства, подчеркнула она.

Именно поэтому, уверена замглавы МИД, оснований для пересмотра безвизового режима нет, все действия координируются с международными партнерами на высшем уровне.

Джапарова заверила, что Украина всегда прислушивается к мнению международных партнеров. Она подчеркнула, что на официальном уровне информации о возможном пересмотре безвиза от представителей Евросоюза не поступало.

"Определенные заявления, которые могут звучать, это пока заявления политических фигур", – добавила она.

Денис Юдин

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