В МИД озвучили ожидания Украины от "Рамштайна"
Украина готовится к 26-му заседанию контактной группы в формате "Рамштайн". Этот формат доказал свою эффективность за период полномасштабной войны, сказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на пресс-конференции и рассказал, на что надеется Украина.
Он поблагодарил Великобританию за то, что она взяла на себя председательство в "Рамштайне", и подчеркнул, что гораздо важнее то, что страны выделят на заседании.
"Могу сказать, что мы ожидаем от этого заседания "Рамштайна" важных решений для усиления Украины. Касается, в первую очередь, средств противовоздушной обороны и, в том числе, инвестиций в украинское производство оружия", – подчеркнул спикер МИД.
Относительно участия США в заседании "Рамштайна" Тихий отметил, что об этом должна заявлять именно американская сторона. Украина пока не может ответить утвердительно или отрицательно на этот вопрос.
- 9 января 2025 года Умеров заявил, что 26-е заседание в формате "Рамштайн" состоится в феврале.
- 6 февраля стало известно, что заседание пройдет 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе под председательством Британии.
- 7 февраля Politico сообщило, что новый глава Пентагона примет участие в заседании "Рамштайна".