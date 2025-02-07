В МИД озвучили ожидания Украины от "Рамштайна"

Пока неизвестно, будут ли США участвовать в заседании Рамштайна

Георгий Тихий (скриншот видео)

Украина готовится к 26-му заседанию контактной группы в формате "Рамштайн". Этот формат доказал свою эффективность за период полномасштабной войны, сказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на пресс-конференции и рассказал, на что надеется Украина.

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Он поблагодарил Великобританию за то, что она взяла на себя председательство в "Рамштайне", и подчеркнул, что гораздо важнее то, что страны выделят на заседании.

"Могу сказать, что мы ожидаем от этого заседания "Рамштайна" важных решений для усиления Украины. Касается, в первую очередь, средств противовоздушной обороны и, в том числе, инвестиций в украинское производство оружия", – подчеркнул спикер МИД.

Относительно участия США в заседании "Рамштайна" Тихий отметил, что об этом должна заявлять именно американская сторона. Украина пока не может ответить утвердительно или отрицательно на этот вопрос.