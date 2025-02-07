У МЗС озвучили очікування України від "Рамштайну"

Георгій Тихий (скриншот відео)

Україна готується до 26-го засідання контактної групи в форматі "Рамштайн". Цей формат довів свою ефективність за період повномасштабної війни, сказав речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на пресконференції і розповів, на що сподівається Україна.

Він подякував Великій Британії за те, що вона взяла на себе головування у "Рамштайні", та підкреслив, що набагато важливіше те, що країни виділять на засіданні.

"Можу сказати, що ми очікуємо від цього засідання "Рамштайну" важливих рішень на посилення України. Стосується, в першу чергу, засобів протиповітряної оборони й, в тому числі інвестицій в українське виробництво зброї", – підкреслив речник МЗС.

Щодо участі США у засіданні "Рамштайну", Тихий зазначив, що про це має заявляти саме американська сторона. Україна наразі не може відповісти ствердно чи заперечно на це запитання.