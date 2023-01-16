В МИД Польши считают, что Германия согласится передать танки Leopard 2 Украине
Заместитель министра иностранных дел Польши Пётр Вавжик считает, что Германия согласится передать танки Leopard 2 Украине. Заявление политика цитирует агентство PAP.
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По его словам, он думает, что ФРГ согласится на передачу немецких танков Украине.
Он отметил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не раз занимался в Берлине вопросами, которые казались неразрешимыми.
"Теперь все больше стран заявляют о готовности дать Украине современные танки", — сказал дипломат.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Олафа Шольца сообщало, что Германия примет решение по Leopard 2 для Украины на этой неделе — вероятно, оно будет положительным.
- 12 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard.
- 13 января спикер правительства ФРГ Кристиан Хоффманн сказала, что Германия не отказывает в передаче танков Leopard Украине из Польши, но пока не получила официального запроса от Варшавы.
- Германия не должна мешать другим странам передавать Leopard Украине — вице-канцлер ФРГ.
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