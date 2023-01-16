В МИД Польши считают, что Германия согласится передать танки Leopard 2 Украине

Заместитель министра иностранных дел Польши Пётр Вавжик считает, что Германия согласится передать танки Leopard 2 Украине. Заявление политика цитирует агентство PAP.

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По его словам, он думает, что ФРГ согласится на передачу немецких танков Украине.

Он отметил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не раз занимался в Берлине вопросами, которые казались неразрешимыми.

"Теперь все больше стран заявляют о готовности дать Украине современные танки", — сказал дипломат.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Олафа Шольца сообщало, что Германия примет решение по Leopard 2 для Украины на этой неделе — вероятно, оно будет положительным.

СПРАВКА. Leopard 2 – основной боевой танк Германии. Версия 2A4 имеет идентичную с американским танком Abrams пушку. Тепловизионные приборы от Zeiss и цифровая система позволяют вести точный огонь с ходу по бездорожью на дальности до 5 км. Уровень бронирования обеспечивает защиту от подкалиберных боеприпасов советского образца на дальности 1,5 км. Расширенный экипаж из четырех человек позволяет работать трое суток, не выходя из танка (пока двое работают – двое отдыхают). На советском танке это невозможно.

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Дмитро Гриниченко

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