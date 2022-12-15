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В МИД РФ обвинили Санду в "ущемлении русскоязычных". Молдова вызвала посла Москвы

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15.12.2022, 12:24
В МИД РФ обвинили Санду в
Майя Санду (Фото: EPA)

В министерстве иностранных дел России обвинили президента Молдовы Майю Санду в "ущемлении русскоязычных", в ответ внешнеполитическое ведомство страны заявило о прямом оскорблении главы государства со стороны Москвы. Об этом сообщает News Maker.

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Недавно спикер МИД РФ Мария Захарова выдала очередное пропагандистское заявление, сказав, что новый Кодекс о выборах в Молдове "приведет к ущемлению прав русскоязычного населения Молдовы и нанесет ущерб двусторонним отношениям с Россией".

"Осенью 2020 года, напомню, тогда кандидат в президенты Санду, гражданка Румынии, сказала, что приложит все усилия, чтобы, как она сказала, использование русского языка было на уровне, она призывала не верить тому, что говорят, будто после ее избрания будут ущемляться права русскоязычного населения. Так что же, она, оказывается, врала тогда?" — сказала российская "дипломат".

В ответ министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску вызвал посла РФ Олега Васнецова, чтобы выразить протест касательно заявлений Захаровой. 

По словам главы пресс-службы МИД Молдовы Даниела Водэ, агрессивная риторика Захаровой недопустима. 

"Посла России вызвали в МИД, где ему вручили ноту протеста за эти прямые оскорбления в адрес президента Молдовы", — рассказал Водэ.

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Дмитро Гриниченко
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Мария Захарова мид рф Молдова майя санду
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