В МИД России отреагировали на арест танкера

Российский танкер NEYMA, переименованный в Nika Spirit (фото - ЕРА)

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что оспаривать решение украинских властей об аресте танкера "NEYMA" должен его собственник. Об этом в эфире российского Коммерсант FM заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане моряки уже находятся давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому все должно решить судебная инстанция. Мы, естественно, будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что тут суд решит. И будем за этим наблюдать", - сказал Карасин.

По его словам, надо выяснить, кому танкер принадлежит. "И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей. Так что это перешло немного в другую сферу", - добавил он.

30 июля главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что суд арестовал российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские корабли в Керченском проливе.

25 июля СБУ опубликовала видео задержания российского танкера "NEYMA" в порту Измаил.

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