В министра культуры и информационной политики Ткаченко бросили яйцо: видео
Инцидент произошел перед началом пресс-конференции по случаю 100 дней его работы в должности
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что перед началом пресс-конференции по случаю 100 дней его работы в должности неизвестный швырнул в него яйцо и скрылся. Об этом сообщает Укринформ.
"Я продолжаю испытывать на себе "любовь", причем без повода, многих людей, и, в принципе, я знаю, почему. Потому что наши идеи примирения, пропаганда разнообразия в украинской культуре, диалога вряд ли нравятся крайним сторонам политического процесса", – сказал Ткаченко.
Кроме того министр предположил, что мог вызвать неудовольствие застройщиков, которым "остановили массовую выдачу разрешений", для того, чтобы вернуть государству, например, Укркинохронику.
"Когда я заходил сюда, мне дали в ухо яйцом. Это один из примеров того, как культура диалога развивается в нашей стране", – сказал он.
При этом Ткаченко отметил, что несмотря на все считает интересной работу на посту главы министерства.
- 24 июля сообщалось, что Министерство культуры через суд вернуло пакет акций Одесской киностудии.
Читайте также: Ткаченко: Если отдадим России русскоязычное наследие, многое потеряем, а не приобретем
Комментарии