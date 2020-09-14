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В министра культуры и информационной политики Ткаченко бросили яйцо: видео

14.09.2020, 19:02
В министра культуры и информационной политики Ткаченко бросили яйцо: видео - Фото
Олександр Ткаченко. Фото - прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики

Инцидент произошел перед началом пресс-конференции по случаю 100 дней его работы в должности

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что перед началом пресс-конференции по случаю 100 дней его работы в должности неизвестный швырнул в него яйцо и скрылся. Об этом сообщает Укринформ.

"Я продолжаю испытывать на себе "любовь", причем без повода, многих людей, и, в принципе, я знаю, почему. Потому что наши идеи примирения, пропаганда разнообразия в украинской культуре, диалога вряд ли нравятся крайним сторонам политического процесса", – сказал Ткаченко.

Кроме того министр предположил, что мог вызвать неудовольствие застройщиков, которым "остановили массовую выдачу разрешений", для того, чтобы вернуть государству, например, Укркинохронику.

"Когда я заходил сюда, мне дали в ухо яйцом. Это один из примеров того, как культура диалога развивается в нашей стране", – сказал он.

При этом Ткаченко отметил, что несмотря на все считает интересной работу на посту главы министерства.

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Наталия Медведева
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