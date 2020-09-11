Ткаченко: Если отдадим России русскоязычное наследие, многое потеряем, а не приобретем

Министр культуры надеется, что проведение круглых столов о языке и истории поможет найти ответ, как бороться с манипуляциями России

В ситуации фактической войны нужно сделать невозможными манипуляции вопросами языка и истории со стороны России. Об этом в интервью Украинской правде заявил министр культуры Александр Ткаченко.

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"Если мы будем отдавать России то, что, на мой взгляд, является нашим наследием, особенно литературные, художественные, научные достижения людей, которые родились в Украине и считали себя украинцами, только потому, что они говорили на русском языке, мы скорее многое потеряем, чем приобретем", - считает Ткаченко.

В то же время, министр уверен, что сегодня ни у кого нет ответа, каким образом можно предотвратить манипуляции языковым вопросом со стороны России. Он рассчитывает, что ответ на этот вопрос помогут найти круглые столы, которые министерство культуры начинает поводить уже на этой неделе.

В мае 2020-го президент Зеленский заявил, что в вопросе с языковыми квотами в СМИ нужно "навести порядок".

Тогда же замглавы ОП Юрий Костюк нание русского языка может быть для украинцев конкурентным преимуществом и оружием. заявил, что з

Юрий Костюк 6 июня Ткаченко призывал "слышать другую сторону" и не политизировать вопрос о языке.

Денис Юдин

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