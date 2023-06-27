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В Минобороны объяснили "медленное" наступление под Бахмутом: РФ заняла старые позиции ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 17:46
В Минобороны объяснили
Артиллерия ВСУ (Фото: 3 ОШБр/Facebook)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что наступление Вооруженных Сил Украины под Бахмутом идет не так быстро из-за серьезных укреплений, которые были подготовлены украинскими воинами еще перед началом обороны города, но были захвачены россиянами. Об этом она написала в Telegram.

По ее словам, во время планирования наступления в районе Бахмута ВСУ учитывали факт противоречий между террористами группы Вагнера и Кремлем — атаки Сил обороны продолжаются уже четвертый день, ежедневно есть "постепенное, но уверенное" продвижение по флангам.

Она отметила, что в сам Бахмут ВСУ не заходили. 

Маляр упомянула особенность, которая осложняет освобождение территорий на данном участке — Бахмут и его окраины имеют систему развитых инженерных укреплений и разветвленную систему опорных пунктов. 

"Все это в свое время готовилось нашими военными для обороны, собственно что и помогло так долго держать ее. Но сейчас эти укрепления и опорные пункты заняли враг, поэтому чтобы освободить эти земли, нужно несколько больше усилий и терпения", — подчеркнула замминистра.

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

  • 24 июня 2023 года Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно, на всех из них защитники имеют продвижение вперед.
  • 25 июня командир 3 ОШБр Белецкий сообщил, что бригада под Бахмутом выбила российских захватчиков из плацдарма на западном берегу канала Северский Донец.
  • 26 июня в Генштабе сообщили, что Силы обороны успешно наступают на Бахмутском направлении.

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Дмитрий Гриниченко
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