В Минобороны объяснили "медленное" наступление под Бахмутом: РФ заняла старые позиции ВСУ

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что наступление Вооруженных Сил Украины под Бахмутом идет не так быстро из-за серьезных укреплений, которые были подготовлены украинскими воинами еще перед началом обороны города, но были захвачены россиянами. Об этом она написала в Telegram.

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По ее словам, во время планирования наступления в районе Бахмута ВСУ учитывали факт противоречий между террористами группы Вагнера и Кремлем — атаки Сил обороны продолжаются уже четвертый день, ежедневно есть "постепенное, но уверенное" продвижение по флангам.

Она отметила, что в сам Бахмут ВСУ не заходили.

Маляр упомянула особенность, которая осложняет освобождение территорий на данном участке — Бахмут и его окраины имеют систему развитых инженерных укреплений и разветвленную систему опорных пунктов.

"Все это в свое время готовилось нашими военными для обороны, собственно что и помогло так долго держать ее. Но сейчас эти укрепления и опорные пункты заняли враг, поэтому чтобы освободить эти земли, нужно несколько больше усилий и терпения", — подчеркнула замминистра.

24 июня 2023 года Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно, на всех из них защитники имеют продвижение вперед.

25 июня командир 3 ОШБр Белецкий сообщил, что бригада под Бахмутом выбила российских захватчиков из плацдарма на западном берегу канала Северский Донец.

26 июня в Генштабе сообщили, что Силы обороны успешно наступают на Бахмутском направлении.

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