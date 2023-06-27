У Міноборони пояснили "повільний" наступ під Бахмутом: РФ зайняла старі та підготовлені позиції ЗСУ

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що наступ Збройних Сил України під Бахмутом йде не так швидко через серйозні укріплення, які були підготовлені українськими воїнами ще перед початком оборони міста, але були захоплені росіянами. Про це вона написала у Telegram.

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За її словами, під час планування наступу в районі Бахмута ЗСУ враховували факт протиріч між терористами групи Вагнера та Кремлем — атаки Сил оборони продовжуються вже четвертий день, щодня є "поступове, але впевнене" просування на флангах.

Вона зазначила, що до самого Бахмута ЗСУ не заходили.

Маляр згадала особливість, що ускладнює звільнення територій на цій ділянці — Бахмут та його околиці мають систему розвинених інженерних укріплень та розгалужену систему опорних пунктів.

"Все це свого часу готувалося нашими військовими для оборони, що і допомогло так довго тримати її. Але зараз ці укріплення й опорні пункти зайняв ворог, тому щоб звільнити ці землі потрібно трохи більше зусиль і терпіння", — підкреслила заступниця міністра.

24 червня 2023 року Східне угруповання військ розпочало наступ на кількох напрямках одночасно, на всіх з них оборонці мають просування вперед.

25 червня командир 3 ОШБр Білецький повідомив, що бригада під Бахмутом вибила російських загарбників з плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець.

26 червня у Генштабі повідомили, що Сили оборони успішно наступають на Бахмутському напрямку.

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