В Минобороны рассказали, сколько войск РФ задействовала в войне и сколько еще может

Россия уже задействовала в войне против Украины более 90 батальонных тактических групп. В течение 1,5-2 месяцев может ввести еще 30 БТГр. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

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"Почти 170 000 живой силы Россия бросила на войну с Украиной. В целом было задействовано более 90 батальонных тактических групп, и еще около 30 Россия может ввести в действие на протяжении 1,5-2 месяцев", – сказал он.

Украинские защитники полностью уничтожили 17 БТГр.

"Тем не менее ВСУ активно уничтожают противника. По состоянию на конец мая полностью уничтожены 17 российских БТГр", – сообщил Мотузяник.

По его словам, за три месяца войны ВСУ освободили от оккупантов 1016 населенных пунктов.

СПРАВКА. По . По данным немецких спецслужб, личный состав одной российской батальонной тактической группы насчитывает от 600 до 1000 военнослужащих.

21 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украину сейчас защищают более 700 000 бойцов.

Вадим Ребрина

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