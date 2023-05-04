В Минобороны Великобритании считают, что Россия сама атаковала Кремль дронами – Sky News

В Министерстве обороны Великобритании считают, что Украине была невыгодна атака беспилотниками на Кремль, в то время как Россия имела все мотивы для такой провокации. Об этом сообщила политический корреспондент Sky News Тамара Коэн со ссылкой на высокопоставленный источник в ведомстве.

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Чиновник в беседе с ней отметил, что этот удар не имел смысла для Украины "с точки зрения превосходства в войне".

"Все возможно, но Украине это не выгодно, нет военного превосходства, все знают, что Путин не остается в Кремле", – сказал он.

По мнению собеседника, у России были все мотивы нанести удар по резиденции российского диктатора Владимира Путина для сплочения населения и оправдания военных преступлений.

"И все мотивы действительно в пользу России – заставить общественность сплотиться, [получить] оправдание для более случайных и безрассудных бомбардировок, пытаться завоевать симпатии для России через Украину", – сказал чиновник.

3 мая 2023 года у Путина заявили, что якобы два беспилотника атаковали резиденцию диктатора в Кремле, горела крыша Сенатского дворца.

Президент Владимир Зеленский ответил на обвинения: Украина не атаковала Путина или Москву, а с диктатором разберется трибунал.

В Белом доме сообщили, что не могут подтвердить, кто именно совершил "атаку" на Кремль, сказали, что не поощряют удары Украины внутри РФ.

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Артем Джеріпа

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