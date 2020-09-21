В Минобразования не считают нарушением проведение съезда Слуги народа на территории КНУ
Там отмечают, что мероприятие проводилось на открытой территории университета и в выходной день
Министерство образования считает, что съезд киевской ячейки партии Слуга народа на территории Киевского национального университета им. Шевченко был проведен с соблюдением законодательства. Об этом в эфире ТСН сказал замминистра образования Игорь Гарбарук.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"По мнению Министерства образования и науки, это мероприятие было проведено с соблюдением законодательства - как избирательного, так и образовательного. Мероприятие состоялось на открытой части территории КНУ, оно проводилось в выходной день, образовательный процесс тогда не осуществлялся. Ни педагоги, ни студенты никакого участия в этом мероприятии не принимали", - сказал он.
- 20 сентября Слуга народа провела съезд на территории красного корпуса КНУ. Студенческий парламент осудил инцидент, назвав его нарушением закона об образовании, согласно которому политические партии, их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях.
- В Студпарламенте говорят, что "не имеет значения, проводятся ли подобные мероприятия в здании университета или на его территории, объявлены ли публичные мероприятия официально как политические или их политический характер вытекает из наличия политической символики и политических фигур, которые ассоциируются с конкретной политической партией".
- В Слуге народа заявили, что обвинения в нарушении закона безосновательны.
- В КНУ сообщили, что съезд состоялся после того, как с соответствующей просьбой к руководству вуза обратился Офис президента.
Комментарии