В Минобразования не считают нарушением проведение съезда Слуги народа на территории КНУ

Там отмечают, что мероприятие проводилось на открытой территории университета и в выходной день

Министерство образования считает, что съезд киевской ячейки партии Слуга народа на территории Киевского национального университета им. Шевченко был проведен с соблюдением законодательства. Об этом в эфире ТСН сказал замминистра образования Игорь Гарбарук.

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"По мнению Министерства образования и науки, это мероприятие было проведено с соблюдением законодательства - как избирательного, так и образовательного. Мероприятие состоялось на открытой части территории КНУ, оно проводилось в выходной день, образовательный процесс тогда не осуществлялся. Ни педагоги, ни студенты никакого участия в этом мероприятии не принимали", - сказал он.

20 сентября Слуга народа провела съезд на территории политические партии, их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях. красного корпуса КНУ. Студенческий парламент осудил инцидент , назвав его нарушением закона об образовании, согласно которому

В Студпарламенте говорят, что "не имеет значения, проводятся ли подобные мероприятия в здании университета или на его территории, объявлены ли публичные мероприятия официально как политические или их политический характер вытекает из наличия политической символики и политических фигур, которые ассоциируются с конкретной политической партией".

В Слуге народа заявили , что обвинения в нарушении закона безосновательны.

В КНУ сообщили , что съезд состоялся после того, как с соответствующей просьбой к руководству вуза обратился Офис президента.

Вадим Ребрина

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