В Молдове сняли с выборов одну из пророссийских партий за два дня до голосования

"Сердце Молдовы" исключили из парламентских выборов в связи с расследованием дела о подкупе избирателей и незаконном финансировании политсилы

Глава пророссийской партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах

Молдовская Центральная избирательная комиссия за два дня до парламентских выборов сняла с гонки партию "Сердце Молдовы", одну из пророссийских политических сил, входящих в так называемый Патриотический блок. О таком решении ведомства сообщает молдовское медиа Newsmaker.

"Сердце Молдовы" исключили из голосования в связи с расследованием дела о подкупе избирателей и незаконном финансировании политсилы.

Молдовская ЦИК исключила кандидатов этой партии из списка Патриотического блока – теперь у последнего есть 24 часа, чтобы обновить перечень выдвиженцев с учетом решения комиссии и с сохранением гендерного баланса.

Между тем в пророссийском "Сердце Молдовы" назвали решение ЦИК "незаконным и политически мотивированным".

Заседание Центризбиркома Молдовы проходило на фоне протеста, организованном Патриотическим блоком.

Обыски у представителей "Сердца Молдовы" состоялись в начале сентября в рамках дела о подкупе избирателей, незаконном финансировании партий и отмывании средств.

Руководитель пророссийской политсилы, бывшая глава Гагаузской автономии, Ирина Влах утверждает, что это производство якобы является сфабрикованным по заказу правящей проевропейской партии "Действие и солидарность" (PAS). В последней в ответ заявили, что "все обязаны соблюдать закон", а "государственные учреждения должны выполнять свою работу независимо и честно".

Минюст Молдовы на запрос ЦИК обратился в суд с требованием ограничить деятельность "Сердца Молдовы" в связи с расследованием. 25 сентября Апелляционная палата Кишинева одобрила запрос ведомства.

На следующий день кандидат в депутаты от Патриотического блока Влад Бартынча обратился в Конституционный суд, чтобы обжаловать поправки к закону "О политических партиях", которые позволяют ограничивать деятельность политсил.