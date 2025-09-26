У Молдові зняли з виборів одну з проросійських партій за два дні до голосування
Молдовська Центральна виборча комісія за два дні до парламентських виборів зняла з перегонів партію "Серце Молдови", одну з проросійських політичних сил, що входять до так званого Патріотичного блоку. Про таке рішення відомства повідомляє молдовське медіа Newsmaker.
"Серце Молдови" виключили з голосування у зв'язку з розслідуванням справи про підкуп виборців та незаконне фінансування політсили.
Молдовська ЦВК виключила кандидатів цієї партії зі списку Патріотичного блоку – тепер останній має 24 години, щоб оновити перелік висуванців з врахуванням рішення комісії та зі збереженням гендерного балансу.
Тим часом у проросійському "Серці Молдови" назвали рішення ЦВК "незаконним та політично мотивованим".
Засідання Центрвиборчкому Молдови проходило на фонтлі протесту, організованому Патріотичним блоком.
Обшуки у представників "Серця Молдови" відбулись на початку вересня у межах справи про підкуп виборців, незаконне фінансування партій та відмивання коштів.
Керівниця проросійської політсили, колишня очільниця Гагаузької автономії, Ірина Влах стверджує, що це провадження нібито є сфабрикованим на замовлення керівної проєвропейської партії "Дія і солідарність" (PAS). В останній натомість заявили, що "всі зобов'язані дотримуватися закону", а "державні установи повинні виконувати свою роботу незалежно і чесно".
Мін'юст Молдови на запит ЦВК звернувся до суду з вимогою обмежити діяльність "Серця Молдови" у зв'язку з розслідуванням. 25 вересня Апеляційна палата Кишинева схвалила запит відомства.
Наступного дня кандидат у депутати від Патріотичного блоку Влад Бартинча звернувся до Конституційного суду, щоб оскаржити поправки до закону "Про політичні партії", які дозволяють обмежувати діяльність політсил.
